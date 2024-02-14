محمد القس: منحي الجنسية السعودية كان تكريما.. وألعب دور صعيدي بـ"100 راجل"

كشف النجم محمد القس، المتألق في الفترة الأخيرة من خلال أعماله الفنية التي قدمها، عن أدواره المقبلة، واستعداده لدراما رمضان.

وتحدث "القس" في حواره مع "إرم نيوز"، عن دوره في مسلسل "بـ 100 راجل"، والذي يعد تجربة جديدة بالنسبة إليه من حيث نوعية العمل المقدم.