محمد القس: منحي الجنسية السعودية كان تكريما.. وألعب دور صعيدي بـ"100 راجل"
كشف النجم محمد القس، المتألق في الفترة الأخيرة من خلال أعماله الفنية التي قدمها، عن أدواره المقبلة، واستعداده لدراما رمضان.
وتحدث "القس" في حواره مع "إرم نيوز"، عن دوره في مسلسل "بـ 100 راجل"، والذي يعد تجربة جديدة بالنسبة إليه من حيث نوعية العمل المقدم.
كيف تنظر إلى الحركة الفنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية؟
أنا أرى أنّ هناك نهضة في جميع المجالات حصلت في الفترة الماضية، والحركة الفنية تسير بخطى سريعة وقوية جدا. وهذا ما قد يجعل المملكة منبرا للفن، بجميع أصنافه، وهذا شيء مفرح جدا لعشاق الفن والعاملين بمهنه، وطبعا أقصد جميع أنواع الفنون، والمواهب السعودية ستكون لها فرصة في أن تثبت جدارتها، وأيضا تقديم المواهب الشابة، وهذا يعني أننا سنرى دما جديدا في جميع أنواع الفنون.
فنان سوري- سعودي الجنسية وتمتهن التمثيل في مصر، كيف ترى هذا الخليط من الثقافات؟
هذه نعمة من الله، أن تكون هذه الخلطة موجودة، فقد أتاحت ليه العديد من الفرص وقدمت لي تجارب مختلفة، وأتمنى أن تكون ميزة لديّ أستثمرها في أعمال متنوعة.
وأي بلد تشعر به أكثر أو تهواه؟
بالطبع، لا يجوز للمرء أن ينكر أصله، فسوريا بلدي الأصلي، لكنني عشت في السعودية 40 عاما، لها أنتمي ولها أحن، وتشرفت بتكريمي من الحكومة بالجنسية السعودية، وهذا كان من أسعد أيام حياتي.
حدّثنا عن شخصيتك في مسلسل "بـ 100 راجل"
أجسد دور المعلم "صقر" في مسلسل "بـ100 راجل"، شخصية صعيدية تعيش في القاهرة، ومن خلالها لن نرى الصعيدي في زيه التقليدي لكنه محافظ على لهجته، وإن شاء الله أعمله بشكل مختلف، عما قدم من أعمال بها شخصيات صعيدية من حيث الشكل والمضمون، و"صقر" هو شخص كبير في مجاله، ويتعرض لضربات من الزمن كالحوادث والمشاكل، ومن خلال الأحداث سنرى كيف يتصرف من خلال العمل.
ما الأعمال التي ستخوضها خلال الفترة المقبلة؟
صورت مسلسل "الذنب" مع الفنانين هاني سلامة وماجد المصري والفنانة درة، وهو من 10 حلقات سيعرض على منصة، وكذلك مسلسل "عندما يعشق الرجال"، وهو عمل سعودي من 8 حلقات سيعرض على منصة أيضا، وأحضر أيضا لعمل بعد شهر رمضان.
ما نوعية الأعمال التي تحب مشاهدتها في منزلك؟
غالبا أشاهد أعمالا أجنبية، وليست الأعمال الـ"ترند". أنا أحب البحث، أشاهد حلقة من هذا المسلسل أو ذاك المسلسل، حتى أتعرف على مدارس فنية أخرى، سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى النص أو على مستوى الإخراج، هذا ما أفعله في المنزل تقريبا، على مستوى المسلسلات أو الأفلام وأغلبها غير عربية.
هل من الممكن أن نرى شخصية "غازي" في عمل قائم بذاته؟
أكيد لا، أنا بالنسبة لي لا أحب هذا، وشخصية غازي مقتصرة على مسلسل "موضوع عائلي" فقط.