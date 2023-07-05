الإمارات تحقق أعلى رقم في تاريخها للاستثمار الأجنبي

حققت دولة الإمارات أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر في عام 2022، بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.

وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأكد التقرير كذلك أن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعا، مسجلة ارتفاعا بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": "ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)... حققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم... واستحوذت الدولة على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة".

وأضاف: "كما أكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه".