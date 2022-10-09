الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف ملعب "برج العرب" بمحافظة الإسكندرية مواجهة تجمع بين الزمالك المصري ومضيفه فلامبو، بطل بوروندي، في جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الزمالك في إقناع بطل بوروندي بخوض لقائي الذهاب والإياب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال أفريقيا:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ويديرها الحكم الصومالي حسن محمد حاجي.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.
مشوار الفريقين
تأهل الزمالك إلى دور الـ32 بعد تخطيه عقبة إيليكت التشادي في الدور التمهيدي.
وفاز الزمالك في تشاد بثنائية دون رد سجلها محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو"، وكررالنتيجة ذاتها في ستاد القاهرة بهدفي زيزو من ضربة جزاء ومحمود حمدي "الونش".
وتأهل فلامبو بطل بوروندي بعد مفاجأة مدوية بإقصاء الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي بالفوز في بوروندي بنتيجة 1-0 ثم الخسارة في ليبيا بنتيجة 1-2.
ولم يتقابل الزمالك من قبل مع فلامبو بطل بوروندي في أي مناسبة رسمية أو ودية.
أسلحة الزمالك
يحشد الزمالك أسلحته لتحقيق فوز مريح لتسهيل مهمته في لقاء الإياب خاصة مع اقتراب انطلاق الدوري المصري بعد منتصف الشهر الجاري.
وفرض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، حالة من التركيز الشديد على استعدادات فريقه وحرص على تنفيذ بعض الأفكار خلال التدريبات مع استقدام بعض اللاعبين الجدد.
ويغيب عن صفوف الزمالك شيكابالا وإمام عاشور ونبيل عماد "دونجا" ومحمود الونش وعبد الله جمعة بسبب الإصابة.
ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الرباعي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد أشرف "روقة" وبجواره زكريا الوردي وعمر جابر وفي الهجوم زيزو وسيف الدين الجزيري وسيد عبدالله "نيمار".
مفاجأة فلامبو
يخطط فلامبو بطل بوروندي لتحقيق مفاجأة جديدة في مشوار دوري الأبطال ومحاولة إقصاء الزمالك صاحب الألقاب الخمس في البطولة القارية.
وأكد الصربي مومزيلو ماديتش، المدير الفني لفريق فلامبو، في تصريحات تلفزيونية، أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك ومواصلة مغامرته رغم صعوبة المهمة.
وأوضح أن الزمالك فريق رائع ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين على رأسهم زيزو وشيكابالا، مؤكداً أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومناطحة الزمالك.
ويعتمد بطل بوروندي على تشكيلة تضم حارس المرمى دييدوني نتيباهيزوا وأمامه الرباعي عبدورحماني روكوندو وباتريك كويزيرا وموسى ميرانغو وعيسى هاكيزمانا للدفاع.
ويقود خط الوسط أميسي أسماني وبجواره هنري مسانغا وجاي كافيومباغو وعبد الكريم باراندونيرا مع ثنائي الهجوم غيلبرت تيهيمبازي وأيميه جاكيزا.
وقال هشام يكن، مدافع الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهة فلامبو في متناول الفريق الأبيض خاصة أن بطل بورندي حتى وإن أقصى الاتحاد الليبي ليس على مستوى الزمالك.
وأكد أن الزمالك مطالب بالاهتمام والتركيز في النصف ساعة الأولى ومحاولة حسم الأمور وتسجيل الأهداف لقتل حماس بطل بوروندي مبكراً.
وأشار إلى أن غياب إمام عاشور مؤثر في خط الوسط خاصة أنه حلقة وصل قوية مع الهجوم ولكنها فرصة لمشاركة زكريا الوردي الوافد الجديد منذ البداية.