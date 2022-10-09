الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال أفريقيا

أسلحة الزمالك

يحشد الزمالك أسلحته لتحقيق فوز مريح لتسهيل مهمته في لقاء الإياب خاصة مع اقتراب انطلاق الدوري المصري بعد منتصف الشهر الجاري.

وفرض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، حالة من التركيز الشديد على استعدادات فريقه وحرص على تنفيذ بعض الأفكار خلال التدريبات مع استقدام بعض اللاعبين الجدد.

ويغيب عن صفوف الزمالك شيكابالا وإمام عاشور ونبيل عماد "دونجا" ومحمود الونش وعبد الله جمعة بسبب الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الرباعي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد أشرف "روقة" وبجواره زكريا الوردي وعمر جابر وفي الهجوم زيزو وسيف الدين الجزيري وسيد عبدالله "نيمار".