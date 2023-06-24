ماذا قال سلطان النيادي عن "رائحة الفضاء"؟
وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي "رائحة الفضاء"، وذلك ردًا على سؤال عن طبيعة رائحته، خلال فقرة الأسئلة ضمن حدث "لقاء من الفضاء".
وأوضح "النيادي"، في اللقاء الذي كان يبث مباشرة، أن ما تتم تسميته برائحة "الفضاء" والتي يشتمها رواد الفضاء، عادة، عند خروجهم من الكبسولة أو خارج محطة الفضاء الدولية، هي رائحة الكربون أو المعدن، الشائعة في المحطة والكبسولة.
ولفت إلى أن هذه الرائحة المعدنية، يمكن وصفها بـ"رائحة الفضاء"، نظرًا لصعوبة استنشاق رائحة الفضاء بعينها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخلع خوذته في الفضاء.
يذكر أن سلطان النيادي كان قد نشر، خلال الساعات الأخيرة، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء للقدس، أثارت إعجاب العديد من متابعيه، وقد علّق عليها: "زهرة المدائن تبدو فعلًا مثل الزهرة من الفضاء".