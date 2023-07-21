شهد برمدا تصف "الفتيات السوريات" على مواقع التواصل بـ"المبتذلات"
شنت الفنانة السورية شهد برمدا، هجومًا حادًا على "الفتيات السوريات" اللواتي يعرضن صورهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي، وطريقة استعراضهنّ.
وانتقدت "برمدا" بعض الفتيات واصفة إياهنّ بـ"المبتذلات والرخيصات"، معلقة عبر حسابها في "إنستغرام": ""درجة الرُّخص إللي واصلة إلها البنات على السوشال ميديا، خاصة السوريات، إنه لو الأنستا والفيسبوك بيسمحوا بصور التعري لنزلن صورهن بدون مشكلة".
وأضافت أن الموضوع تعدّى مرحلة التعري بكثير، وبات استعراض الأجسام حاجة مُلحّة تحتاج لها أي فتاة لتعيش، متسائلة عن وجود أهاليهن في حياتهن.
وتابعت أن الفتاة السورية كانت مثالًا يحتذى به في الأخلاق والأدب والحياء، لكن تصرفاتها، اليوم، باتت مخجلة ومعيبة، وتسيء للبلد كاملًا؛ لأنها لا تصدر سوى من الفتيات الفاسدات، معلقة: "كانت البنت السورية مضربًا للمثل بالتربية والاحترام، هلأ صارت بتخوّف وبتسوّد الوجه بسبب الكم الهائل من الفاسدات".
وهاجمت الآباء الذين يسمحون لبناتهم بتلك التصرفات، قائلة: "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرفتونا".