شهد برمدا تصف "الفتيات السوريات" على مواقع التواصل بـ"المبتذلات"

وأضافت أن الموضوع تعدّى مرحلة التعري بكثير، وبات استعراض الأجسام حاجة مُلحّة تحتاج لها أي فتاة لتعيش، متسائلة عن وجود أهاليهن في حياتهن.

وتابعت أن الفتاة السورية كانت مثالًا يحتذى به في الأخلاق والأدب والحياء، لكن تصرفاتها، اليوم، باتت مخجلة ومعيبة، وتسيء للبلد كاملًا؛ لأنها لا تصدر سوى من الفتيات الفاسدات، معلقة: "كانت البنت السورية مضربًا للمثل بالتربية والاحترام، هلأ صارت بتخوّف وبتسوّد الوجه بسبب الكم الهائل من الفاسدات".

وهاجمت الآباء الذين يسمحون لبناتهم بتلك التصرفات، قائلة: "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرفتونا".