رموز "الإيموجي" تحمل معنى مختلفا في الصين

يبدو أن الرمز التعبيري👋له معنى مختلف بعض الشيء في إصدار "وي تشات"؛ ففي حين أنه بالنسبة للكثيرين منا يعني ببساطة أننا نلوح بالوداع بسعادة، فإنه على المنصة الصينية يعني أن المتلقي قال للتو شيئًا غبيًا للغاية، ولم يعد المرسل يريد التحدث معه نهائيًا.

كما يبدو إرسال رمز تعبيري عادي مثل 🙂 إلى صديق على منصة "وي تشات" في الصين أمرًا بسيطًا بما فيه الكفاية، لكن، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Techinasia، يمكن أن يرد صديقك بإرسال "إيموجي" نظرة غريبة كهذه🤔.

ترتبط الرموز التعبيرية عامة بالثقافة الآسيوية، على سبيل المثال، من المهذب أن يتصرف الشخص بطريقة محرجة قليلاً عند طلب معروف، لذا فإن الرموز التعبيرية ذات العيون الواسعة مثالية للاستخدام، على سبيل المثال، عندما يطلب الموظف من رئيسه قضاء بعض أيام الإجازة.

ويوضح تقرير بيانات "وي تشات"، الذي يستخدمه مليار شخص على الأقل في الصين، أنّ استخدام الرموز التعبيرية لا يختلف باختلاف المنطقة الجغرافية فحسب، بل يختلف أيضًا باختلاف جيل المستخدمين، فقد قام التقرير - المليء بالأرقام المثيرة للاهتمام - بتحليل مجموعات المستخدمين التي تفضل الرموز التعبيرية، إلى جانب عاداتهم اليومية.

على سبيل المثال، يفضّل الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2000 استخدام رمز كف الوجه التعبيري🤦‍♀️. وبحسب التقرير، فإن هذا الجيل يحصل على القليل من النوم، فهم يذهبون إلى الفراش متأخرين ويستيقظون مبكرا، وهو ما كان متوقعًا من أطفال المدارس الصينية المثقلين بالأعباء.

أما جيل مواليد التسعينات، فالإيموجي المفضل لديهم هو الوجه الكلاسيكي مع دموع الفرح 😂. إن هذا الرمز التعبيري لديه الكثير من المعجبين على المستوى الدولي، حتى أنها كانت كلمة العام في قاموس أكسفورد في عام 2015. ويقول موقع "وي تشات" إنه من المعروف أن جيل التسعينات يستيقظ في وقت متأخر جدًا ويستخدم وسائل النقل العام كثيرًا.

وأولئك الذين ولدوا في الثمانينات يقرؤون المحتوى المتعلق بالأخبار الوطنية، والرموز التعبيرية المفضلة لديهم هي الوجه المبتسم ذو العيون المبتسمة😁.

كما يبدو أن جيل السبعينات يحب الضحك؛ لأنهم عادة ما يستخدمون الوجه مع وضع اليد على الفم 🤭.

ويأتي أولئك، الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، الذين يحبون الإعجاب حقًا، الذي يتم التعبير عنه بالإيموج👍.