منح لقب "النوايا الحسنة" لرئيس الهلال الأحمر التركي السابق يثير جدلًا

تصدَّر وسم كرم كينيك منصات التواصل الاجتماعي التركي، وذلك بعد غضب واسع أثاره منح هيئة الهلال الأحمر التركي لقب "سفير الخير والنوايا الحسنة" لرئيسها السابق كرم كينيك.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" أن مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الأحمر، مَنح لقب "سفير الخير والنوايا الحسنة" لكرم كينيك، والذي كانت قد كشفت سابقًا عن تورّطه في بيع الخيام المخصصة لضحايا الزلزال.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن الصحفي إسماعييل أري، أن إدارة الهيئة سمحت لكينيك بالعمل التطوعي معها، وتغطية جميع التكاليف للأنشطة الوطنية والدولية التي سيقوم بها.

وأضافت أن "كرم" سيمثل الهلال الأحمر بوصفه "سفير الخير" في الاجتماعات المحلية والدولية.

وقال الناشط هلوك هبكن عبر حسابه على (تويتر سابقًا): "إنهم يسخرون منا، فعليًا أعلنوا منح لقب سفير الخير والنوايا الحسنة لكرم كينيك، الذي اضطُر للاستقالة من رئاسة الهلال الأحمر التركية، بسبب تجارته في الخيم المخصصة للمتضررين من الزلزال".

بدوره، كتب الناشط إسماعيل أري عبر حسابه على (تويتر سابقًا): "في حين كان الناجون من الزلزال يرتجفون من البرد وينتظرون بفارغ الصبر الخيام، كان رئيس الهلال الأحمر السابق كرم كينيك يبحث عن زبائن لبيع الخيام لهم، والآن مُنح له لقب جديد، حيث تم تعيينه سفيرًا للخير والنوايا الحسنة من قِبل الهلال الأحمر، ما يعني أنهم يسخرون منّا بلا حياء".

وقالت الناشطة شينار أيسار: "الهلال الأحمر يمنح رئيسه السابق كرم كينيك الذي اضطُر للاستقلالة بعد بيعه خيم ضحايا الزلزال لقب سفير الخير والنوايا الحسنة، من قِبل مجلس الإدارة، إنها نكتة مضحكة جديدة".