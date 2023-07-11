لماذا تراجع تفاعل رواد مواقع التواصل مع "الأخبار"؟

يشهد التفاعل مع الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي تراجعا من قبل روّاده، بينما يبدو أن الجمهور يتجنب متابعة الأخبار التي يتم بثها على منصات مواقع التواصل، ما قد يؤثر سلبيا على صناعة الإعلام.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، يرى متخصصون أن "التدفق المفرط للمعلومات الذي يرافقه ازدياد حدة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي" من أبرز أسباب تراجع الاهتمام بالأخبار.

ويُساهم، وفق الخبراء، تدريب الصحافيين، وتوعية الجمهور بأهمية التعامل مع المصادر الصحافية والإعلامية، باستعادة اهتمام الجمهور.