مها المصري تناشد مساعدتها في العثور على أقربائها بدرنة

ناشدت الفنانة السورية مها المصري، جمهورها، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مساعدتها في محاولة للوصول لأي معلومات عن ابن شقيقتها وزوجته وأبنائهما، بعد انقطاع أخبارهم في درنة الليبية.

ونشرت "المصري"، قبل ساعات من اليوم الجمعة، منشورا أكدت فيه أن ابن شقيقتها وزوجته وأبنائهما مفقودين في درنة، مطالبة مساعدتهم في الوصول لأي معلومات عنهم..

ودعت الفنانة السورية، متابعيها، بنشر صور وأسماء العائلة، للوصول إليهم.