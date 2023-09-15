مها المصري تناشد مساعدتها في العثور على أقربائها بدرنة
ناشدت الفنانة السورية مها المصري، جمهورها، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مساعدتها في محاولة للوصول لأي معلومات عن ابن شقيقتها وزوجته وأبنائهما، بعد انقطاع أخبارهم في درنة الليبية.
ونشرت "المصري"، قبل ساعات من اليوم الجمعة، منشورا أكدت فيه أن ابن شقيقتها وزوجته وأبنائهما مفقودين في درنة، مطالبة مساعدتهم في الوصول لأي معلومات عنهم..
ودعت الفنانة السورية، متابعيها، بنشر صور وأسماء العائلة، للوصول إليهم.
وعلقت في منشورها بالقول: "ابن أختي وزوجتو وأولاده مفقودين في #درنة سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا، اسمو فتح الله منصف بن طاهر، يا رب يرجعوا بخير وسلامة".
وتابعت: "ساعدونا بالنشر بلكي حدا شايفهن أو بيعرف وينن".
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة بشرق ليبيا، مساء الأحد؛ بعد انهيار سدين. ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.