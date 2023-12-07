هل تحتضن الدراما المصرية الرمضانية 2024 أحداث غزة؟
هيمنت الأحداث التي يشهدها قطاع غزة على العديد من مناحي الحياة في مصر، ما بدا واضحًا في الحملات الاجتماعية ودعوات التعاطف الشعبية مع سكان القطاع، في ظل ما يلاحقهم من قصف مستمر وتداعيات إنسانية خطيرة.
ويُثير هذا الأمر تساؤلات عدة بشأن انعكاسات مثل هذه الحالة التفاعلية والاجتماعية والإنسانية على الدراما المصرية في المواسم المقبلة.
توثيق الأحداث التاريخية
ومن وجهة نظر المؤرخ الفني، محمد شوقي، فإنه منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حرصت الدراما التلفزيونية على توثيق الأحداث التاريخية؛ فبعد العدوان، أُنتج فيلم "بورسعيد الباسلة" الذي يروي البطولات المصرية في هذه الفترة.
وفي عام 1967، تعرّضت مصر للهزيمة في حرب النكسة، فأنتجت الدراما أعمالًا عدة تتناول هذه الهزيمة، أبرزها فيلم "ميرامار" الذي يرصد معاناة المصريين في هذه الفترة.
أما بعد انتصار أكتوبر 1973، فقد أنتجت الدراما المصرية العديد من الأعمال التي تروي بطولات الجيش المصري في هذه الحرب، أبرزها فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" الذي يروي قصة أحد أبطال الحرب.
وأضاف شوقي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "سر نجاح أعمال الدراما التاريخية، لا يكمن في قدراتها الإنتاجية، وإنما في توقيت عرضها عقب الأحداث مباشرة".
ويوضح: "عندما يُعرض عمل درامي يتناول حدثًا تاريخيًّا حديثًا، فإنه يثير اهتمام الجمهور، ويجعله يتفاعل معه"، مشيرًا إلى أن "مسلسل الاختيار الذي تناول أحداث ثورة 30 يونيو، حقق نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معه الجمهور؛ لأنه رصد أحداثًا ووقائع عايشها المصريون، ودفعهم إلى تذكّر العديد من التفاصيل التي ارتبطت بها".
أمر متوقع
وعن إمكانية تناول أحداث غزة في الدراما التلفزيونية خلال عام 2024، يرى شوقي أنه أمر من المؤكد حدوثه، في ظل التفاعل الكبير على المستوى الشعبي مع الأحداث؛ وهو ما يجعلها مادة خصبة للإنتاج، ستحظى بتفاعل كبير.
إلا أن مقدار التناول الدرامي لأحداث غزة يبقى محل جدل، وهو ما يراه الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، الذي يشير إلى أن "احتمالات حضور غزة في دراما 2024، كبيرة، ولكن سيكون مرهونًا بعدة اعتبارات".
أبعاد اجتماعية
وأضاف الكيلاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدعم المصري للشعب الفلسطيني غير محدود منذ وعد بلفور"، لافتًا إلى أن "إسرائيل تسعى لاستخدام الدراما لبناء تاريخ لها، حتى وإن بدت دراما ناقدة، على غرار فيلم جولدا الذي تناول شخصية رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، جولدا مائير؛ وهو ما يعكس أهمية الدراما في صناعة التاريخ".
ويرى الناقد الفني، إبراهيم أبو ذكري، أنه "ينبغي تقديم العمل الفني في إطار اجتماعي ليخرج من طياته مجموعة من القِيم، وأبرزها الانتماء للأرض والوطن والثوابت القومية، التي تُمثل أحد أهم المرتكزات التي تدعم القضايا العربية المشتركة".
وكشف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن عمل فني جارٍ الإعداد له في المرحلة الحالية عن زوج مصري وزوجة عراقية، تجمعهما قصة اجتماعية تحمل أبعادًا قومية، من شأنها تعزيز الثوابت الرئيسة المرتبطة بالقضايا السياسية، مُشددًا على أن "الدراما لا تقدم خطابًا سياسيًّا، وإنما تقدم قصصًا اجتماعية، تُعزز القِيم الثقافية والأخلاقية".
واعتبر أبو ذكري أن "الأعمال الفنية التي عُرضت في السنوات الأخيرة نجحت بصورة كبيرة في الكشف عن التحديات التي تواجه الدولة، وأهمها الإرهاب والجهود المرتبطة بالتصدي له، إلا أنها لم تتجاوز الداخل المصري".
ويبدو تناول الأحداث الإقليمية في الموسم المقبل أمرًا مستبعدًا، من وجهة نظر الناقد الفني جمال عبدالقادر، في ظل وجود خطة درامية جاهزة لموسم رمضان الدرامي.
ويرى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التوقيت وعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بأزمة غزة، عوامل مؤثرة في عدم تناولها بالأعمال الدرامية"، ويشير إلى أن "الأمور لن تتجاوز عبارات عابرة في السياق الدرامي بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة".