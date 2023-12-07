هل تحتضن الدراما المصرية الرمضانية 2024 أحداث غزة؟

ومن وجهة نظر المؤرخ الفني، محمد شوقي، فإنه منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حرصت الدراما التلفزيونية على توثيق الأحداث التاريخية؛ فبعد العدوان، أُنتج فيلم "بورسعيد الباسلة" الذي يروي البطولات المصرية في هذه الفترة.

وفي عام 1967، تعرّضت مصر للهزيمة في حرب النكسة، فأنتجت الدراما أعمالًا عدة تتناول هذه الهزيمة، أبرزها فيلم "ميرامار" الذي يرصد معاناة المصريين في هذه الفترة.

أما بعد انتصار أكتوبر 1973، فقد أنتجت الدراما المصرية العديد من الأعمال التي تروي بطولات الجيش المصري في هذه الحرب، أبرزها فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" الذي يروي قصة أحد أبطال الحرب.