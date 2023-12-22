بعد تعرضه لهجوم قوي.. بيومي فؤاد يتقدم للحصول على جنسية أجنبية

كشف موقع "القاهرة 24" أن الفنان بيومي فؤاد، أنهى، خلال الفترة الماضية، كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للحصول على جنسية إحدى الدول. وأوضحت مصادر خاصة بالموقع، أن "بيومي" سيحتفظ بالجنسة المصرية، إلى جانب جنسية تلك الدولة.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في مصر، بسبب تصريحات "بيومي" على هامش مشاركته في إحدى المسرحيات.

وعبَّر الفنان المصري، لاحقًا، عن استيائه من الحملة الشرسة التي تعرض لها.

يذكر أن "بيومي" يستعد للمشاركة في عدد من العروض المسرحية، والأعمال الدرامية التي من المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل.