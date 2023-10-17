بـ"شعار الماسونية".. محمد رمضان يتجاهل منتقديه

يستمر الفنان المصري محمد رمضان في الترويج لحفلاته الغنائية، حيث بث مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، موثقًا توجهه من أبيدجان في ساحل العاج إلى مدينة لاغوس النيجيرية، لاستكمال إحيائه حفلاته الفنية.

ومنذ بدء الحرب على غزة، لم يشر الفنان المصري لها بأي منشور، فيما كان يروّج لأعماله الفنية المقبلة.

وإثر ذلك، تعرَّض "رمضان" لحملة انتقادات واسعة، لكنه خرج لاحقًا وبرَّر استمراره بإحياء حفلات فنية، بـ"ارتباطه بعقود عالمية لا يستطيع أن يخلّ بها"، مؤكدًا في الوقت ذاته، وقوفه قلبًا وقالبًا مع الفلسطينيين.