إحياء القاهرة الخديوية.. ما جدوى تطوير المباني التاريخية؟

تسعى مصر للانتهاء من مشروعات القاهرة الخديوية أو التاريخية في أقرب وقت ممكن؛ لما لها من مردود اقتصادي كبير على البلاد.

وتشمل هذه المشروعات المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد حاليًّا عددًا من الأنشطة التي تسهم في إحياء القاهرة التاريخية، مثل تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للمدينة، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية، وترميم وإعادة توظيف المباني غير المسجلة ذات القيمة، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية.