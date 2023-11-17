حفنة من المكسرات صباحًا تقلل خطر إصابتك بالجلطات

كانت النصيحة دائما أن تتناول بيضة على الأقل قبل التوجه إلى عملك صباحا، لكن باحثين توصلوا إلى أن استبدال "حفنة من المكسرات" بالبيضة؛ يساهم في تقليل خطر الجلطات.

ويقول باحثون إن استبدال ما يتراوح من 25 إلى 28 غراما من المكسرات يوميا ببيضة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها بنسبة 17%.

وبحسب "الديلي ميل"، يعتقد بعض الخبراء أن الكوليسترول الموجود في البيض مضر بالقلب، على الرغم من أن آخرين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة للتأكد من ذلك.

ولكن بغض النظر عن ذلك، من المعروف أن المكسرات تخفض نسبة الكوليسترول، مما يجعلها بديلاً جيدًا.

وتظهر نتائج علمية كذلك أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 جرامًا من البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا بنفس الكمية من اللحوم المصنعة، أصبح خطر الإصابة لديهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها أقل بنسبة 23%.

كما أصبح الخطر أقل بنسبة 27% بعد تناولهم 28 إلى 50 جراما من المكسرات، بدلا من اللحوم المصنعة.

وارتبط استبدال 10 جرامات من المكسرات، أو 30 جرامًا من الحبوب الكاملة مثل تلك الموجودة في حبوب الإفطار الصحية وخبز الحبوب الكاملة، ببيضة واحدة يوميًا يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أو الوفاة بسببه بنسبة الخمس تقريبًا.

وتشير النتائج أيضًا إلى أن استبدال كل 5 جرامات من زيت الزيتون التي يتناولها الشخص يوميًا، بنفس الكمية من الزبدة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%.

كما تشير إلى أنّ أكبر انخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 36% يمكن رؤيته عند الأشخاص الذين يستبدلون 30 جرامًا من الحبوب الكاملة يوميًا بـ50 جرامًا من اللحوم المصنعة.

وارتبط استبدال 30 جرامًا من الحبوب الكاملة يوميًا بـ50 جرامًا من الدواجن، أي حوالي ثلث صدر الدجاج، بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 13%.

كما لوحظ انخفاض احتمالية الوفاة المبكرة بنسبة 21%، في حال تم استبدال المكسرات باللحوم المصنعة.