وفاة الفنان القطري المسرحي عبد الله أحمد
توفي الفنان المسرحي القطري القدير عبد الله أحمد، اليوم السبت، عن عمر ناهز 91 عاما.
ونعى الفنان أحمد عبد الله والده عبر منصة "إكس"، وكتب في منشوره: "غدا الاحد الدفان بعد صلاة الظهر بمقبرة مسيمير . . اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة . . رحل الإنسان العظيم في حياتي من حياتي إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشارك فنانون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي الفنان القدير.
وعبد الله أحمد عبد الله، ممثل ومؤلف قطري، من مواليد عام 1932، بدأ مشواره الفني منذ بداية فترة الستينيات، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت في فترة السبعينيات من القرن العشرين، عندما قام بكتابة مسرحيتين وهما (عانس) و(سبع السبمبع) وكتبهما لفرقة المسرح القطري عام 1972، قام بنشر مقالات في جريدة الراية بعنوان (حكايات المسرح في قطر)، يروي من خلاله بدايات المسرح القطري.