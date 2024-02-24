وفاة الفنان القطري المسرحي عبد الله أحمد

وعبد الله أحمد عبد الله، ممثل ومؤلف قطري، من مواليد عام 1932، بدأ مشواره الفني منذ بداية فترة الستينيات، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت في فترة السبعينيات من القرن العشرين، عندما قام بكتابة مسرحيتين وهما (عانس) و(سبع السبمبع) وكتبهما لفرقة المسرح القطري عام 1972، قام بنشر مقالات في جريدة الراية بعنوان (حكايات المسرح في قطر)، يروي من خلاله بدايات المسرح القطري.