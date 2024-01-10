امرأة غاضبة تلقي الماء المغلي في وجه رجل مازحها

تعرض رجل روسي لحروق من الدرجة الثالثة بعد أن ألقت امرأة غاضبة وعاء ماء مغلي في وجهه، بفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في مدينة شيليابينسك غرب روسيا، خلال حفل منزلي خاص.

وفي التفاصيل، نفذ الشاب مقلبا بصاحبة المنزل من خلال إلقاء قنبلة دخان في المطبخ حيث كانت تعد الطعام، ما أصابها بنوبة ذعر وغضب، لتحمل وعاء الماء المغلي الموضوع على النار وتلقيه في وجهه وسط الحضور.