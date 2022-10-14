الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب (برج العرب) بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة مواجهة الإياب بين الزمالك المصري وضيفه فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي على نفس الملعب بنتيجة 1-0 بهدف سجله المدافع حسام عبد المجيد.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويديرها الحكم المغربي سمير قزاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مؤمن حسن.

سيناريوهات التأهل

يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم تأهله بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات.

وأصبح فلامبو بحاجة للفوز بفارق هدفين على حساب الزمالك في مهمة تبدو صعبة للغاية.

ويخوض الزمالك رابع مواجهة له في الموسم الجديد بعدما افتتح الموسم بالخسارة أمام الهلال السعودي بركلات الترجيح بعد مباراة انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي ببطولة كأس السوبر المصري السعودي (سوبر لوسيل).

وفاز الزمالك على إيليكت التشادي بنتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ثم فاز على فلامبو بنتيجة 1-0 في جولة الذهاب.

فيريرا وأزمة الانتقادات

يخوض الزمالك المواجهة بأعصاب هادئة في ظل الفوارق الشاسعة التي ظهرت بينه وبين فلامبو في لقاء الذهاب الذي حسمه الفريق الأبيض.

ونشبت أزمة عقب لقاء الذهاب بعدما خرج جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة ناديه موجهاً انتقادات للبرتغالي جيسوالدو المدير الفني للفريق الأبيض بسبب تراجع الأداء.

وقال عبد الحميد: " لو أقيمت مباراة الذهاب في تنزانيا لخرجنا وقدمنا الإشادة بـ فيريرا ولاعبي الزمالك ولكن اللقاء أقيم في مصر ونعاتب الجهاز الفني خاصة أن هناك صفقات جديدة يجب أن يشاركوا في المباراة بالكامل في ظل تكلفة الزمالك بالملايين لضم هؤلاء اللاعبين والذين طلب ضمهم بالاسم".

وأضاف: " كان يجب أن يلعب الوافدون الجدد في المباراة كاملة لسرعة الانسجام وإلا لماذا تعاقد الزمالك مع هؤلاء اللاعبين بكل هذه المبالغ؟".

وتسببت هذه التصريحات في حالة من الغضب الجماهيري كما أن إدارة الزمالك أكدت أنه لا يوجد خلاف بين فيريرا والإدارة.

وأكد جمال عبد الحميد عبر قناة الزمالك أن تصريحاته بشأن فيريرا أسيء فهمها كما أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في تصريحات لقناة ناديه أن فيريرا مستمر مع الفريق وهناك محاولات لتمديد عقده.

وأبرم الزمالك 9 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بضم ثنائي طلائع الجيش مصطفى الزناري وعمرو السيسي وثنائي بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد (دونجا) ويوسف حسن مهاجم وادي دجلة ومصطفى شلبي جناح إنبي والسنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي والبنيني سامسون أكينولا بخلاف عودة محمد صبحي بعد تجربة إعارته إلى فاركو.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الإياب ضد فلامبو الثنائي محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ونبيل عماد (دونجا) للإصابة بجانب بعض اللاعبين غير المقيدين أفريقياً وهم عمرو السيسي ويوسف حسن ومصطفى شلبي.

ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الرباعي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد أشرف (روقة) وبجواره عمر جابر وإمام عاشور أو زكريا الوردي مع ثلاثي الهجوم أحمد سيد (زيزو) وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري.

فلامبو والبحث عن مفاجأة

يبحث فريق فلامبو عن مفاجأة رغم صعوبة المهمة أمام الزمالك خاصة أن الفريق مطالب بالفوز بفارق هدفين.

ويعتمد المدرب الصربي موموزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو على تشكيلة تضم حارس المرمى دييدوني نتيباهيزوا وأمامه الرباعي عبدورحماني روكوندو وباتريك كويزيرا وموسى ميرانجو وعيسى هاكيزمانا للدفاع.

ويقود خط الوسط أميسي أسماني وبجواره هنري مسانجا وجاي كافيومباجو وعبد الكريم باراندونيرا مع ثنائي الهجوم جيلبرت تيهيمبازي وأيميه جاكيزا.

وقال أحمد صالح ، نجم الزمالك الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن المباراة لن تكون صعبة وفي متناول الفريق الأبيض ولكن يجب الحذر من الكرات السريعة المعاكسة.

وأوضح أن الزمالك عليه استغلال هذه المباراة كبروفة مهمة قبل بداية الدوري الممتاز وحسم الفوز بنتيجة كبيرة لتوجيه رسالة للجماهير ومنحها الثقة قبل لقاء السوبر المصري يوم 28 أكتوبر الجاري.