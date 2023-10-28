مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء في أوكرانيا بسبب الطقس

قضى شخصان على الأقل، اليوم السبت، في كييف جرّاء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا، في وقت لا تزال شبكة الكهرباء هشّة نتيجة القصف الروسي الذي يطالها.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو عبر تلغرام: "الطقس السيئ يسود أوكرانيا، وهناك مشاكل في إمدادات الطاقة في 12 منطقة في البلاد (أكثر من 780 بلدة)".

وأضاف أنّ المناطق الأكثر تضرّرًا هي خميلنيتسكي، وريفني، ولفيف، غرب البلاد.

وتابع كليمينكو: "لسوء الحظ، قضى رجلان نتيجة سقوط أشجار في منطقتي بوديل وشيفتشينكيفسكي في كييف".

من جهته، أفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بأنّ 7 أشخاص أصيبوا بجراح، نُقل 5 منهم إلى المستشفى.

ووفق وزارة الطاقة، هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص دون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.