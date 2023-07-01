وفاة الممثل آلن أركن عن 89 عامًا

توفي الممثل الأمريكي آلن أركن، الحائز جائزة الأوسكار عن دوره كجدّ في فيلم "ليتل مِس سانشاين" (Little Miss Sunshine)، على ما أعلنت عائلته الجمعة.

وفارق أركن الحياة عن عمر يناهز 89 عامًا في منزله بولاية كاليفورنيا، وفقًا لبيان أصدره آدم وماثيو وأنتوني، أبناء الممثل الذي درجَ على تولّي أدوار مساعِدة في الأعمال السينمائية الأمريكية، وبرز بمهاراته الارتجالية.

وذكّر الأبناء الثلاثة بأن والدهم "كان شديد البراعة وفنانًا موهوبًا جدًّا".

وأضافوا "سنفتقده كثيرًا".