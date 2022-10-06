غوارديولا ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند ينقله إلى ريال مدريد

نفى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وجود شرط جزائي خاص بريال مدريد في عقد المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند.

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن صفقة هالاند مع سيتي تحتوي على بند يسمح للاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالانضمام إلى ريال مدريد في صيف عام 2024.

لكن غوارديولا ، نفى ذلك تماما، حسب صحيفة "ذا اتليتك" - أو أن هناك أي بنود خاصة برحيله إلى أي ناد في عقده مع مانشستر سيتي.

وقال المدير الفني الإسباني: "هذا غير صحيح ، ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر. هذا ليس صحيحا ، ماذا يمكنني أن أقول؟ "

وتدرك الصحيفة ذاتها أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد هالاند ، على الرغم من أن التفاصيل غير واضحة حتى الآن.

كما قال المدير الفني الإسباني إنه واثق من أن هالاند يستمتع بوقته في ملعب الاتحاد، موضحا "لدي شعور بأنه سعيد للغاية هنا وسنحاول معه ومع الآخرين أن نجعله سعيدًا هنا."

وأحرز هالاند 19 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، بما في ذلك 14 هدفًا في ثماني مباريات بالدوري الممتاز. لقد سجل ثلاثيات متتالية على أرضه

ووقع المهاجم النرويجي عقدًا مدته خمس سنوات مع مانشستر سيتي في مايو/آيار الماضي ، وتتضمن الصفقة بنودًا مختلفة ومع ذلك ، لا يوجد شرط جزائي محدد في العقد من شأنه أن يسمح للمهاجم بالتوقيع لريال مدريد إذا كان النادي الملكي مهتمًا بالحصول على اللاعب.

وسجل هالاند ثنائية رفعت رصيده إلى 19 هدفا مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات ليقود فريقه لسحق كوبنهاغن الدنماركي 5-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وقرر غوارديولا إخراج هالاند بين شوطي المباراة، ولكن تواصلت الأهداف إذ سجل الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء بعد عشر دقائق على بداية الشوط الثاني قبل أن يكمل جوليان ألفاريز الخماسية، بينما سجل دافيت خوتشولافا عن طريق الخطأ في مرماه.