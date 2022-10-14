الجامعة العربية تشيد بنهج السعودية المتوازن في استقرار أسواق النفط

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة، عن استنكاره ورفضه لـ"حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار مجموعة «أوبك+» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط"، مشيدا بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق الطاقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن تلك التصريحات "تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها".

وأشاد المتحدث بـ"النهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية".