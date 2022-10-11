سبب خلافات مبابي وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن أسباب الخلافات التي اندلعت بين كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، والتي وصلت لمرحلة مطالبة النجم الفرنسي بسرعة الرحيل عن النادي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن العلاقات بين مبابي وسان جيرمان متوترة، حيث إن اللاعب قدم طلبا للرحيل عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مبابي يعمل أيضا على محاولات للرحيل في يناير المقبل.

وأوضحت أن باريس وافق على رحيل مبابي في نهاية الموسم بشرط عدم الانتقال إلى ريال مدريد.

من جانبها، ذكرت صحيفة "France Bleu Paris"، أن "مبابي قال للمقربين منه: "لقد أخطأنا كلنا وأنا أولكم"، في إشارة إلى تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة: "اللاعب وُعد أن يكون القائد الوحيد لمشروع الفريق، ولكنه يشعر باستمرار تزايد نفوذ نيمار وليونيل ميسي، كما أن أحد الوعود التي لم تنفذها الإدارة هو رغبته في رحيل النجم البرازيلي وهو ما لم يحدث".

وشددت: "عند تجديد عقد مبابي كان الاتفاق هو أن يكون هو القائد الوحيد في النادي، وبعد التجديد لم يتم هذا الاتفاق، هذا الأمر هو سبب المشاكل بين نيمار ومبابي، بالإضافة لعدم راحته باللعب في مركزه الحالي".

كما أكدت إذاعة "RMC" في تقريرها، أن "علاقة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان انتهت بالكامل، اللاعب يريد المغادرة".

وأضافت: "ريال مدريد لم يتخلّ عن فكرة ضم مبابي، حيث تستهدف الإدارة تكوين خط هجوم ضخم في 2023 أو 2024، والهدف بالنسبة لها النرويجي إرلينغ هالاند أو مبابي".

وكان مبابي، الذي كان عقده السابق مع سان جيرمان ينتهي في نهاية الموسم الماضي، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.