استهلاك الأطعمة "غير الصحية" يقلل جاذبية الوجه

كشف باحثون عن نتائج تشير إلى وجود علاقة بين استهلاك الكربوهيدرات المكررة والتغيرات في جاذبية الوجه. وقد بينت الدراسة، التي نشرها موقع psypost، أن الأفراد الذين يتناولون وجبات الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يُنظر إليهم على أنهم أقل جاذبية مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبات ذات نسبة منخفضة من السكر.

والتحول نحو الأنظمة الغذائية الوفيرة بالكربوهيدرات المكررة، والتي تتميز بالوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة بشكل كبير، لم يسهم فقط في ظهور الأمراض الأيضية، ولكنه أدى أيضًا إلى إجراء بحوث حول آثارها المحتملة على الخصائص الجسدية البشرية، وخاصة جاذبية الوجه. ونظرًا لأهمية الجاذبية في التفاعلات الاجتماعية، وتفضيلات الزواج، والنجاح المهني، فإن فهم ارتباطها بالنظام الغذائي يبقى ذا أهمية كبيرة.

وأوضحت مؤلفة الدراسة كلير بيرتيكات من معهد العلوم التطورية في مونبلييه: "لقد انبهرنا في البداية بالتأثير العميق لخياراتنا الغذائية على وظائف الأعضاء لدينا. ففي حين أن تأثيرات الكربوهيدرات المكررة على بعض الهرمونات موثقة جيدًا، إلا أنها أقل شهرة“.

وقد شملت الدراسة 104 مشاركين، موزعين بالتساوي بين الجنسين، وتتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عامًا، ومتجانسين من حيث الحالة الصحية. وقد طُلب من المشاركين حضور جلسات الدراسة الصباحية على معدة فارغة، حيث تم تعيينهم بشكل عشوائي لتناول وجبات إفطار عالية أو منخفضة السكر. وبعد ذلك، تم التقاط صور وجوههم في ظل ظروف موحدة بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار لضمان الاتساق في معايير التقييم.

بعد ذلك، تم تقييم جاذبية الوجه من قبل مجموعة منفصلة من المقيمين، تم اختيارهم بدقة لتقليل التحيز الثقافي. وقد قام هؤلاء المقيمون بتقييم العمر المدرك والذكورة / الأنوثة والجاذبية العامة بناءً على صور الوجه، وبالتالي توفير مقياس موضوعي لكيفية تأثير العوامل الغذائية على إدراك الوجه.

ولقياس العادات الغذائية المزمنة، أكمل المشاركون استبيانات غذائية مفصلة بشأن استهلاكهم في اليوم السابق، والتي تغطي وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة بعد الظهر والوجبات الخفيفة بين الوجبات. وقد سهلت هذه البيانات حساب الحمل الجلايسيمي واستهلاك الطاقة، مما وفر نظرة ثاقبة لأنماط استهلاك الكربوهيدرات المكررة المعتادة للمشاركين.

وكشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا وجبات إفطار عالية بنسبة السكر تم تصنيفهم على أنهم أقل جاذبية مقارنة بنظرائهم. وكان هذا التأثير ثابتا بين الجنسين. واقترح الباحثون أن هذا يمكن أن يعزى إلى التأثيرات الفسيولوجية مثل التغيرات في تدفق الدم في الجلد والبشرة الناجمة عن نقص السكر بعد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم.

وأكدت بيرتيكات أن "التأثير المتفاوت للوجبات المختلفة على الجاذبية يسلط الضوء على مدى تعقيد التأثيرات الغذائية على علم وظائف الأعضاء". والأهم من ذلك، أن الدراسة سيطرت على العديد من الإرباكات المحتملة بما في ذلك النشاط البدني، ومؤشر كتلة الجسم، وحالة التدخين، واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بين النساء.

ومع ذلك، تعترف الدراسة بوجود قيود مثل عدم مراعاة عوامل مثل لون البشرة، ونوعية النوم، وجودة النظام الغذائي بشكل عام. لذا، دعا المؤلفون إلى إجراء مزيد من البحث لاستكشاف هذه الجوانب وفهم التداعيات الاجتماعية الأوسع للخيارات الغذائية على المظهر الجسدي.