أجبان جزائرية على الطريقة السويسرية من مراعي منطقة القبائل

مرتديًا مئزرًا أبيضَ وقبعةً على رأسه، ينهمك رشيد إبرسين، في عمله بين أوعية البسترة، إذ عاد هذا المهندس، الذي كان يعمل في سويسرا إلى موطنه الجزائر بوظيفة جديدة وغير عادية: منتج أجبان.

"بقارورة غاز بوتان وموقد"، على ما قال بفخر، بدأ إبرسين العمل في ورشته التقليدية قبل عشر سنوات، بالقرب من قرية تاماسيت في منطقة القبائل الجزائرية.

وبعد تخرجه، عمل في إيطاليا بداية في مجال السينما، لكنه لم يستطع الاستمرار، ثم انتقل بعدها للعيش في سويسرا، حيث مكث 16 عامًا، حصل فيها على وظيفة مستشار في تكنولوجيا المعلومات، متخصص في الفيديو الرقمي، براتب مريح.