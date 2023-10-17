مصرع 47 شخصا غرقا في الكونغو الديمقراطية

لقي 47 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال عدد آخر غير معروف من الركّاب في عداد المفقودين، إثر غرق مركب نهري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقال وزير النقل مارك إيكيلا خلال مؤتمر صحافي إنّ "كارثة غرق المركب التي وقعت ليل الجمعة-السبت في نهر الكونغو في مقاطعة خط الاستواء، أسفرت عن مصرع 47 شخصًا على الأقلّ"، مشيراً إلى أنّ عدد المفقودين لا يزال مجهولًا.

وأضاف: "تمّ انتشال 47 جثّة".

وتابع: "بما أنّ وضع المركب لم يكن نظاميًّا فنحن لم نتمكّن من الحصول على قائمة أسماء ركّاب الرحلة لتحديد عدد الركّاب الذين كانوا على متنه بالضبط".

وأكّد الوزير أنّ المركب غرق بسبب "الحمولة الزائدة"، لافتًا إلى أنّ "المراكب الخشبية" على غرار ذلك الذي غرق غير مسموح لها بالإبحار ليلًا.

وكان المركب متوجّهًا من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة خط الاستواء عندما انقلب ليل الجمعة-السبت.

وأردف الوزير: "لقد طلبنا من سلطات الإقليم تشكيل لجنة تحقيق".