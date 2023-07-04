إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران

نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين باغتصاب نساء بعدما قاموا باستدراجهن إلى عيادة مزيفة للجراحة التجميلية وحقنهن بمواد مخدرة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الثلاثة أدينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي أواخر العام 2021 في محافظة هرمزكان بجنوب البلاد.

وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة، مجتبى قهرماني، إن الثلاثة "الذين اغتصبوا عددا من النساء في صالون تجميل غير مرخص، تمّ شنقهم صباح اليوم (الثلاثاء) في سجن (مدينة) بندر عباس".

وأشار "ميزان" الى أن أحد هؤلاء الثلاثة، وهو معاون طبي، قام باستدراج 7 ضحايا الى إلعيادة المزيفة من خلال "إعلانات خاطئة" على الانترنت لعمليات تجميلية، وقام بحقنهن بمواد مخدرة وعمد إلى اغتصابهن.

وأدين الآخران، وهما ممرّضان كانا شريكين للمدان الأول، بتهمة الاغتصاب وتهم سرقة مواد مخدّرة.

المصدر: ميزان أونلاين