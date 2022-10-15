الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق الجولة السادسة من عمر دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم السبت بمواجهات من العيار الثقيل تبدأ بلقاء شباب الأهلي دبي ضد الجزيرة في قمة نارية، كما تقام في نفس التوقيت مواجهة بين اتحاد كلباء ودبا الفجيرة.

ويستضيف العين منافسه الوحدة في مواجهة أخرى على صفيح ساخن ضمن منافسات نفس الجولة.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والوحدة..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات على ملعب (هزاع بن زايد).

ويدير اللقاء الحكم البرتغالي أرتور سواريز ويساعده روي باربوسا وباولو سواريز وحكم تقنية الفيديو تياجو مارتينيز والحكم الرابع الإماراتي أحمد عيسى.

وتذاع مواجهة كلاسيكو أبوظبي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين حامل اللقب بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل العين 14 هدفاً واستقبل 3 أهداف.

ويحتل الوحدة المركز الخامس بقيادة مدربه الإسباني مانويل خيمينيز برصيد 7 نقاط بواقع انتصارين وتعادل وهزيمتين، وسجل الوحدة 11 هدفاً واستقبل 5 أهداف.

وسجل العين الفوز في آخر لقاء ضد الوحدة بنتيجة 1-0 يوم 12 مارس الماضي، ولم يفز الوحدة في آخر 5 مواجهات ضد العين منذ فوزه يوم 26 مايو 2019.

أسلحة العين

يأمل العين تحقيق الفوز بلقاء الوحدة في ظل صراع الصدارة المشتعل في الموسم الحالي مع انطلاقة الشارقة والوصل والجزيرة.

وقال المدرب سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه استعد لهذه المواجهة بكل قوة مثل أي مباراة، موضحاً أن العين بحاجة للتعامل بكل قوة مع مباريات الفريق كما أن الدعم الجماهيري سيكون مهماً للعين.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي سعيد جمعة ودانيلو أربيلودا وكوامي أتوي وإيريك جورجينس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى نادر وأحمد برمان وأندري يارمولينكو، بينما يقود خط الهجوم ماتيوس بالاسيوس وسفيان رحيمي ولابا كودجو.

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الأسبق لـ"إرم نيوز" إن العين يملك مقومات الفوز ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين على رأسهم لابا ورحيمي.

وأشار إلى أن العين لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره لعدم ترك الفرصة للمنافسين للتقدم في صراع الصدارة.

أوراق الوحدة

يسعى الوحدة لحصد النقاط الثلاث وكسر تفوق العين في المواجهات الأخيرة ومواصلة التقدم نحو الصدارة.

وأكد المدرب مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن الفريقين يبحثان عن حصد النقاط الثلاث، والمواجهة ستكون قوية، موضحاً أن الوحدة يسعى لتحقيق أفضل ما لديه أمام العين وحصد الفوز.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي عبد الله الكربي وفارس جمعة ولوكاس بيمنتا وروبن فيليب في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أدريان دا سيلفا وآلان ماركيز وعبد الله حمد مع ثلاثي الهجوم طحنون الزعابي أو أحمد رفعت وإسماعيل مطر وجواو بيدرو.

وأكد أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الأسبق لـ"إرم نيوز" أن الوحدة يسير بخطى ثابتة نحو التطور من مباراة لأخرى مع دور المدرب خيمينيز في تطور أداء الفريق.

وأشار إلى أن الوحدة لديه بعض عناصر الخبرة المهمة وعلى رأسها إسماعيل مطر، بجانب جواو بيدرو، متمنياً حصول رفعت على الفرصة لأنه لاعب موهوب ويصنع الفارق.