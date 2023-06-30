المتعجلون من الحجاج يؤدون طواف الوداع

يؤدي المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، طواف الوداع.

وتأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق.

ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، تم تخصيص الدور الأول من المطاف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.