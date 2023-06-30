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المتعجلون من الحجاج يؤدون طواف الوداع
يؤدي المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، طواف الوداع.
وتأهبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق.
ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية"، تم تخصيص الدور الأول من المطاف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأنهى الحجاج المتعجلون في ثاني أيام التشريق رمي جمرة العقبة بمشعر منى قبل الطواف والتحلل من الإحرام.
وأعلنت "الرئاسة العامة" اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بكل سهولة ويسر.