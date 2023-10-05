فرنسا تعلن بدء سحب قواتها من النيجر هذا الأسبوع

أعلن القائد الأعلى للقوات الفرنسية، اليوم الخميس، عن شروع فرنسا في سحب قواتها العسكرية من النيجر خلال هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الفرنسي: " سنطلق عملية الانسحاب في بحر الأسبوع ، بأمن وبتنسيق مع النيجريين "، مؤكدًا أن العملية ستسغرق أشهرًا وتنتهي مع نهاية العام الجاري، وفقًا لوكالة "فرانس برس".