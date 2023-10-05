فرنسا تعلن بدء سحب قواتها من النيجر هذا الأسبوع
أعلن القائد الأعلى للقوات الفرنسية، اليوم الخميس، عن شروع فرنسا في سحب قواتها العسكرية من النيجر خلال هذا الأسبوع.
وقال المسؤول الفرنسي: " سنطلق عملية الانسحاب في بحر الأسبوع ، بأمن وبتنسيق مع النيجريين "، مؤكدًا أن العملية ستسغرق أشهرًا وتنتهي مع نهاية العام الجاري، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده سحب قواتها من البلد الأفريقي .
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التوتر بين فرنسا والنيجر، ففيما طالب قادة الانقلاب بمغادرة القوات الفرنسية ورفع يدها عن البلد الأفريقي، أصرت فرنسا على البقاء، مؤكدة أن الهدف من وجودها هو حماية البلد من الإرهاب .