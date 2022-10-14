استدعاء إداري الأهلي المصري للمساءلة أمام القضاء في قضية سرقة عقود ثنائي فريق الطائرة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أنه تم استدعاء أحد الإداريين في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري على ذمة التحقيقات القضائية الدائرة بشأن سرقة عقد ثنائي فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء محمد عادل (دولا) وأحمد سعيد.

وقال شوبير عبر قناة (أون تايم سبورتس) إن الاتحاد المصري للكرة الطائرة بريء تمامًا من سرقة عقود ثنائي الأهلي، موضحا أن أحد العمال داخل الاتحاد سرق العقود.

وأوضح أنه بسؤال العامل أكد أنه تم تحريضه على هذا الأمر من جانب أحد الإداريين بالنادي الأهلي ويدعى أيمن علي، مؤكدا أنه تم استدعاء الأخير للمساءلة أمام النيابة كما تم استدعاء شوقي عسكر مسؤول تسجيل اللاعبين في الدوري وتم صرفه من النيابة.

وأكد شوبير أن هناك مفاجآت مدوية في هذا الملف وعواقبه ستصل إلى الحبس والشطب لمن تثبت إدانته.