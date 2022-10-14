استدعاء إداري الأهلي المصري للمساءلة أمام القضاء في قضية سرقة عقود ثنائي فريق الطائرة
أعلن الإعلامي أحمد شوبير أنه تم استدعاء أحد الإداريين في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري على ذمة التحقيقات القضائية الدائرة بشأن سرقة عقد ثنائي فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء محمد عادل (دولا) وأحمد سعيد.
وقال شوبير عبر قناة (أون تايم سبورتس) إن الاتحاد المصري للكرة الطائرة بريء تمامًا من سرقة عقود ثنائي الأهلي، موضحا أن أحد العمال داخل الاتحاد سرق العقود.
وأوضح أنه بسؤال العامل أكد أنه تم تحريضه على هذا الأمر من جانب أحد الإداريين بالنادي الأهلي ويدعى أيمن علي، مؤكدا أنه تم استدعاء الأخير للمساءلة أمام النيابة كما تم استدعاء شوقي عسكر مسؤول تسجيل اللاعبين في الدوري وتم صرفه من النيابة.
وأكد شوبير أن هناك مفاجآت مدوية في هذا الملف وعواقبه ستصل إلى الحبس والشطب لمن تثبت إدانته.
وقال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الملف متروك للقضاء ولا تعليق من الأهلي على أي تفاصيل تخص هذه الأزمة.
وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لن تتهاون في هذا الملف وتتابع بكل قوة ما وصلت إليه التحقيقات، موضحا أن استدعاء أي إداري يخضع للمساءلة القانونية أمر متروك للقضاء الذي يبحث عن كشف الحقائق كاملة.
وأكد عمرو مخلوف نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة لـ"إرم نيوز" أن الاتحاد ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بمسألة سرقة العقود الخاصة بلاعبي الأهلي.
وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع في مقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة فور صدور قرار من النيابة لتوضيح كافة الحقائق الخاصة بهذا الملف.
وتدور أزمة حادة بين الأهلي واتحاد الطائرة؛ بسبب مريم مصطفى لاعبة الأهلي وابنة هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة والتي طالبت باعتبارها ابنتها لاعبة حرة لتنتقل إلى الزمالك.
وأعلن الأهلي بشكل رسمي في الساعات الماضية تقدمه ببلاغ رسمي إلى القضاء ضد هناء حمزة لتوجيهها اتهامات للقلعة الحمراء بتزوير عقد ابنتها.
وأكد مجلس الأهلي في قرار رسمي أنه أحال مريم مصطفى للتحقيق بجانب تقديم شكوى رسمية ضد هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة للجنة الأولمبية المصرية.