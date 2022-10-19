محمد صلاح يستهدف إنجازا جديدا في مباراة ليفربول ضد وست هام

وفي حال تسجيل محمد صلاح لهدف في مباراة اليوم ضد وست هام، سيصبح محمد صلاح ثاني أفضل اللاعبين في تلك القائمة، متخطيًا جيرارد.

ويتصدر روبي فاولر هذه القائمة المذكورة بواقع 85 هدفًا مع ليفربول على ملعب "آنفيلد".

ويتواجد ليفربول قبل مباراة اليوم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 21 هدفاً وتسجيل 12 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

بينما يأتي وست هام في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 11، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وتاريخياً، التقى ليفربول ضد وست هام في 52 مباراة في الدوري الإنجليزي استطاع فيها "الريدز" تحقيق الفوز خلال 32 لقاء والتعادل في 10 مواجهات وخسارة مثلها لصالح وست هام.

وسجل ليفربول 99 هدفاً في مرمى نادي وست هام الذي أحرز هو الآخر 48 هدفاً فقط، بينما حصل الريدز على 6 ركلات ترجيح سجل منها 5، مقابل 3 لصالح وست هام سجلها جميعاً.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الخامس من مارس الماضي وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد" الذي ستقام عليه مباراة اليوم.