ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

أنعش تشيلسي الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 3 -صفر على ضيفه ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وحقق تشيلسي أول انتصار أوروبي بعد خسارة أمام دينامو زغرب، وتعادل مع سالزبورغ النمساوي.

ويتصدر سالزبورغ المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه تشيلسي وميلان بـ4 نقاط، وأخيرًا دينامو زغرب بـ3 نقاط.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الخامسة

1/ سالزبورغ

2/ تشيلسي

3/ ميلان

4/ دينامو زغرب

كما تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لواحد، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".

وارتفع رصيد الريال حامل اللقب إلى 9 نقاط، ليحكم قبضته على الصدارة محققًا العلامة الكاملة حتى الآن فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثالث بـ3 نقاط وسيلتك رابعًا بنقطة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة السادسة:

1/ ريال مدريد

2/ شاختار

3/ لايبزيغ

4/ سيلتك

عزز مانشستر سيتي الإنجليزي صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 - صفر على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا كبيرًا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4 - 1.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، بعدما سجل رافائيل غيريرو الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، وسجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية وكوبنهاغن المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكلاهما، مع تفوق الفريق الإسباني في فارق الأهداف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة السابعة:

1/ مانشستر سيتي

2/ دورتموند

3/ إشبيلية

4/ كوبنهاغن

وفرض بنفيكا البرتغالي التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 -1 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز يوفنتوس الإيطالي على مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.

واستعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه، وحقق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في أول مباراتين، وذلك على حساب مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط ليتشارك الصدارة مع بنفيكا صاحب الرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل مكابي حيفا الترتيب دون رصيد من النقاط.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثامنة:

1/ باريس سان جيرمان

2/ بنفيكا

3/ يوفنتوس

4/ مكابي حيفا