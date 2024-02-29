الكشف عن فيديو صادم لاعتداء وحشي على مسنين في حافلة نقل عام بتركيا

وقالت صحيفة "حرييت" التركية، إن الفيديو الذي تم الكشف عنه الآن، يعود إلى في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في منطقة توروسلار المركزية، وقد انتهى بتدخل الشرطة وتوقيف الأب المدير في نهاية التحقيقات.

وأثار نشر الفيديو ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط مطالب واسعة بمحاسبة المعتدين، بما في ذلك إقالة المدير من عمله، وإخضاع نجله للتأهيل في مركز متخصص.

ويبلغ المدير عصمت 43 عاماً، فيما نجله أحمد أوغوز بعمر 17 عاماً، بينما الزوج المسن الضحية 77 عاماً، وزوجته في الـ 71 من عمرها.

وكانت الحافلة التي شهدت الحادثة متوجهة إلى مستشفى مدينة مرسين الحكومية، حيث لدى المسن جهاز لتنظيم ضربات القلب ويعاني من فشل كلوي، وشلل جزئي في الجانب الأيمن من جسده.