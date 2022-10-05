رد فعل كريستيانو رونالدو بعد مراوغة مارتينيز في تدريب مانشستر يونايتد (فيديو)

يذكر أن رونالدو لعب مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، وإجمالا شارك في 207 دقائق، بمعدل ثلث عدد الدقائق التي كان يمكن أن يلعبها حتى الآن، ومن دون أن يسجل أي هدف.

ونفى الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، وجود أي علاقة بإجلاسه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية ضد مانشستر سيتي والتي مُني خلالها بخسارة كبيرة بنتيجة (6-3)، واحتمالية رحيله في يناير المقبل.

وترددت أنباء بعد تلك المباراة بأن إدارة مانشستر يونايتد وإيريك تين هاغ باتا بالفعل منفتحين لفكرة رحيل رونالدو أكثر من أي وقت مضى، بعدما أبلغ اللاعب النادي بالفعل بقراره بالرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ورد تين هاغ على سؤال بشأن مستقبل رونالدو مع الفريق وعلاقته بإبقائه احتياطيا، قائلا: "لا أرى أي علاقة بين هذه التقارير وحقيقة أنه لم يشارك ضد مانشستر سيتي عندما كانت النتيجة 4-0، أو 5-1 و6-1 قمت بذلك بداعي الاحترام له ولمسيرته ليس للأمر علاقة بمستقبلهِ أو سوق الانتقالات في يناير، لا أفهم أين العلاقة بين الأمرين؟".

وأضاف: "لا أرى أن رونالدو غير سعيد، بالعكس هو سعيد ويتدرب بشكل جيد وجميع اللاعبين كذلك، وبالتأكيد رونالدو يريد أن يلعب، ويغضب كثيرًا عندما لا يلعب".