الكويت.. العثور على عراقية مقتولة بـ20 طعنة

تلقت الجهات الأمنية في الكويت بلاغًا بالعثور على فتاة من الجنسية العراقية مقتولة داخل شقتها في منطقة صباح الناصر، وفق ما نشره حساب "المجلس" المحلي.

وفي التفاصيل، فقد عثر على الفتاة، البالغة من العمر 27 عامًا، مقتولة داخل شقتها وقد تعرَّضت لأكثر من 20 طعنة.

وبحسب ما نشره الإعلامي محمد الخالدي من معلومات عبر حسابه في منصة "إكس"، فقد تم اكتشاف الجريمة بواسطة شقيقتها بعد مكالمة هاتفية من زوج المجني عليها. وعند وصولها إلى المنزل، عثرت على جثة شقيقتها (المجني عليها) جثة هامدة مضرجة بالدماء.