الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

اقترب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من الوصول إلى خط النهاية بعدما أقيمت أغلب مباريات مرحلة الإياب.

وانطلقت جولة الإياب بدور الـ32 بدوري الأبطال أمس الجمعة بفوز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على حساب ضيفه لاباس بطل سيشيل بنتيجة 8-1 كما تغلب بيترو دي لواندا الأنغولي على حساب كيب تاون سيتي الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في جولة الإياب.

وفاز الزمالك المصري على ضيفه فلامبو بطل بوروندي بنتيجة 5-1 كما تغلب شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة 2-0.

وتغلب فايبرز الأوغندي، اليوم السبت، على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد تكرار التعادل دون أهداف كما فاز الأهلي المصري على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 3-0.

وصعد الترجي التونسي بفوزه على ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري بنتيجة 1-0.

وتمكن الرجاء المغربي من أن يتخطى عقبة نيجيليك النيجري بعد التفوق عليه ذهابًا وإيابًا بثلاثية نظيفة.

ورافق المريخ السوداني موكب الفريق المتأهلة بعد أن تمكن من الصعود على حساب أهلي طرابلس الليبي.

وضمنت 7 أندية التأهل بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات التي تضم 16 فريقا في دوري أبطال أفريقيا.

وتضم الفرق المتأهلة الأهلي المصري الأكثر تتويجاً باللقب القاري 10 مرات بجانب الترجي التونسي بجانب الزمالك المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وصعد أيضا بيترو دي لواندا الأنغولي بجانب شباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي.

ويحمل الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي وسيخوض لقاءه ضد ريفرز يونايتد النيجيري غدا الأحد.

وتقام غدا الأحد باقي مواجهات مرحلة الإياب لدور الـ32 التي تشمل لقاء سيمبا التنزاني ضد بريميرو دو أوغوستو الأنغولي وحوريا الغيني مع أسيك الإيفواري والقطن الكاميروني مع رويال ليوباردز بطل إي سواتيني ويلتقي الهلال السوداني منافسه يانغ أفريكانز التنزاني.

وتقام مواجهة الذهاب بين رايل كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب الكونغولي غداً الأحد على أن تقام مباراة الإياب يوم 20 أكتوبر الجاري.

وفي المقابل، يشهد دور الـ32 التكميلي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مشاركة 7 فرق حتى الآن من دوري الأبطال هي الاتحاد المنستيري التونسي وبلاتو يونايتد النيجيري وفلامبو بطل بوروندي ولاباس بطل سيشيل وكيب تاون سيتي الجنوب أفريقي ودغوليبا المالي ومازيمبي الكونغولي.

وتضم أيضاً تلك المرحلة الفرق الصاعدة حتى الآن في الكونفدرالية وهي بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي ومارومو ورويال من جنوب أفريقيا والصفاقسي التونسي.