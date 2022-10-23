نادي الاتحاد السعودي يستهدف تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله قبل دخوله الفترة الحرة

كشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود تحركات داخل إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، لتجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم حسم الأمور مع اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.

وأشارت إلى أن حمدالله سيدخل فترة الـ6 أشهر الحرة من عقده في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتحديدا قبل مباراة الفريق أمام أبها في 30 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وينتهي عقده في يونيو 2023.

وانتقل المغربي عبدالرزاق حمدالله، صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وشارك المهاجم المغربي هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية لحمدالله 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي يستعد لإعلان إنهاء قضية نادي النصر ضد الاتحاد وحمدالله في ما يعرف باسم قضية "التسجيلات المسربة".

وكانت إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد، مدير الاتحاد، 3 أشهر، وحامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارا سابقا يفيد بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.