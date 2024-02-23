رائدة الأفلام التسجيلية.. وفاة المخرجة المصرية سميحة الغنيمي

توفيت مخرجة التلفزيون المصري سميحة الغنيمي، اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتعرضت المخرجة المصرية لأزمة صحية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، استدعت نقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ولم يتم الكشف مطلقا عن ملابسات الوضع الصحي الذي أودى بحياة الغنيمي.

وتعتبر سميحة الغنيمي واحدة من أبرز مخرجات التلفزيون المصري، واتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970، عندما قدمت أول أفلامها "عمال التراحيل" وكانت مدته 10 دقائق، وتم تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها.

وانطلقت بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل: الخيول العربية، ونغم عربي، وحارة نجيب محفوظ، وقناة السويس، وعاشق الروح، ورنين الماضي، وسيمفونية حب، وقصر عابدين، ومتاحف الأسرة العلوية، وقصر القبة، وقصر الطاهرة، وقصر المنتزه، وكان حبًّا، ورنين الماضي، والقاهرة رؤية ذاتية، وغيرها من الأفلام التسجيلية.