الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجًا على حرق المصحف

استدعت دولة الإمارات، اليوم الخميس، سفيرة السويد لديها ليزلوت أندرسون، لتسليمها مذكرة احتجاج واستنكار شديدين على واقعة حرق المصحف في ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الإمارات تستنكر بشدة سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

وعبّرت الوزارة عن رفض الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وأكدت مذكرة الاستدعاء على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.