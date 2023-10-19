شمس البارودي بعد وفاة نجلها: "لم أتمكن ووالده من زيارة قبره"

كشفت الفنانة المصرية شمس البارودي أن نجلها "عبدالله"، والذي توفي غرقًا في يوليو/تموز الماضي، كان "متدينًا وملتزمًا بتعاليم الإسلام".

وقالت، وفق موقع "القاهرة 24"، أنها عاصرت وفاة والدتها وغسلتها وهي حامل في ابنها "عبدالله"، لافتة إلى أن "ألم فقدان الابن أمر مختلف تمامًا"، معلقة: "وأنا بحمد ربنا وبشكر فضله إن ابني شهيد".

وأكدت أن نجلها عبدالله كان يتقن قراءة القرآن والتجويد والأحكام، لذا كان يؤمها دائمًا في الصلاة.

وأضافت الفنانة البارودي أنها "تقبلت وزوجها الفنان حسن يوسف فكرة وفاة نجلهما، وهما لا يعترضان على أمر الله"، مبينة أن الله أكرم ابنها بالشهادة، وسيرته الطيبة.

وتابعت أنها لم تتمكن وزوجها من زيارة قبره منذ وفاته إلا في يوم الجمعة الماضي، حيث وضعا شاهدًا على قبره وزرعًا أخضر.