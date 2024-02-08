سعوديان حاولا إنقاذ فتاة تعرضت للدهس فدخلا "العناية المركزة"

أسفرت "نخوة" شابين سعوديين عن دخولهما "العناية المركزة" بعد أن كادا يفارقان الحياة، أثناء محاولة إنقاذهما فتاة.

وأقدم ياسر وابن عمه مشعل النفيعي على إنقاذ فتاة عشرينية بعد أن تعرضت لحادث سير في أحد الطرق في العاصمة الرياض.

ووفق موقع "العربية نت"، قال فهد النفيعي، شقيق مشعل وابن عم ياسر، إن القصة بدأت عندما كان ياسر وابن عمه يهمان بمغادرة أحد المقاهي، وعند خروجهما منه، فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام.

وأضاف أن شقيقه ياسر وابن عمه مشعل حاولا إنقاذها بعد أن سقطت على الشارع، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق، غير أن القدر لم يمهلهما؛ فسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما إصابات بليغة.

ونقل الشابان السعوديان إلى المستشفى في حالة خطيرة، وخضعا إثر ذلك لعدد من العمليات الجراحية في الرأس طوال أسابيع، قضيا بعدها مدة لا تقل عن شهر في العناية المركزة.

وأكد فهد النفيعي أن شقيقه وابن عمه بقيا في المستشفى للعلاج مدة شهرين، قبل أن تتحسن حالتهما الصحية، بينما يخضعان حاليا للعلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل.