ابنة الممثلين بن أفليك وجنيفر غارنر تدعم غزة علنًا
ظهرت ابنة الممثلين الأمريكيين بن أفليك وجنيفير غارنر، فيوليت (18 عامًا)، صراحة في مكان عام وهي ترتدي سترة عليها "رمز البطيخ" على شكل خريطة فلسطين، في دعم صريح للقضية الفلسطينية، وفق ما أكده ناشطون.
ومن المقرر أن تذهب أرباح شراء السترة من ماركة "Wear The Peace" إلى منظمة "Pious Projects" الخيرية غير الربحية لمساعدة أهالي غزة، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
يشار إلى أن البطيخ أصبح رمزًا من رموز القضية الفلسطينية، بسبب تشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني.