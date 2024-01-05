ابنة الممثلين بن أفليك وجنيفر غارنر تدعم غزة علنًا

⁣ومن المقرر أن تذهب أرباح شراء السترة من ماركة "Wear The Peace" إلى منظمة "Pious Projects" الخيرية غير الربحية لمساعدة أهالي غزة، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.⁣

⁣يشار إلى أن البطيخ أصبح رمزًا من رموز القضية الفلسطينية، بسبب تشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني.⁣