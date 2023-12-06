المغرب.. تأجيل قضية دنيا بطمة وسعيدة شرف في "حمزة مون بيبي"

قررت المحكمة الابتدائية في مراكش في المغرب تأجيل البث في الشكوى المقدمة من المغنية دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة، ضد الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضى البوزيدي، الملقب بـ"ولد الشينوية"، إلى الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، أوضحت مصادر أنّ شكوى الشقيقتين دنيا وابتسام بطمة ضد الفنانة "شرف" واليوتيوبر "ولد الشينوية" على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي"، بتهمة "السب والقذف والتشهير والابتزاز"، قد تم تأجيلها أكثر من مرة.

يذكر أن دنيا بطمة لجأت إلى محكمة النقض، بعد رفع محكمة الاستئناف عقوبتها من ثمانية أشهر إلى سنة حبسًا نافذًا، فيما قضت شقيقتها عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة.

واتّهمت دنيا وشقيقتها ابتسام بابتزاز المشاهير، وذلك بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها في القضية الشهيرة لحساب "حمزة مون بيبي"، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر لتجد نفسها أخيرًا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي.