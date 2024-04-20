رحمة رياض لـ"إرم نيوز": أهتم بطفلتي حاليا.. وارتباطاتي الفنية مؤجلة

تعيش الفنانة العراقية رحمة رياض سعادة بعد أن وضعت مؤخرا ومنذ قرابة الشهر مولودتها الأولى "عالية" من زوجها الفنان العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، وكانت حريصة على تأجيل كافة نشاطاتها الفنية لفترة من أجل رعاية ابنتها والتواجد إلى جانبها في الشهور الأولى من ولادتها.

وكشفت نجمة الغناء العراقية، في حديث لـ"إرم نيوز"، هو الأول بعد وضع مولودتها، أنها تعير اهتمامها في الوقت الحالي لرعاية طفلتها الأولى "عالية" والتي لم يتجاوز عمرها الأربعة أسابيع، وأكدت أنها مستمرة في التواجد إلى جانب طفلتها لأسابيع مقبلة حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل، على الرغم من وجود ارتباطات فنية قامت بتأجيلها لحين عودتها بعد الاطمئنان على طفلتها الصغيرة.

وبينت رحمة رياض موعد عودتها لنشاطاتها الفنية والغنائية، وقالت إنها ستعاود العمل على مشاريعها الجديدة مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث تستهل عودتها للساحة بعد ولادتها من خلال حفل غنائي في ألمانيا يجمعها بالمطرب السوري ناصيف زيتون الذي تشاركت معه في ديو غنائي جديد بعنوان "ما في ليل"، تم طرحه منذ ساعات قليلة وقارب تحقيق مليوني مشاهدة خلال أقل من خمسة أيام فقط.

أغنية "ما في ليل" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بين لبنان وتركيا، ويجمع بين رحمة وناصيف للمرة الأولى بعد أن سبق وظهرا معا في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" منذ سنوات طويلة، وبعد أن حقق كلاهما شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال خطوات غنائية مؤثرة.

ومن المقرر أن تغني رحمة الأغنية هي وناصيف لأول مرة على المسرح خلال الحفل الغنائي الجديد في ألمانيا، والذي سيكون الحدث الفني الأول الذي تعود به رحمة للساحة الغنائية بعد ولادتها.