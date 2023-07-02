حماس تقيم معرضًا عسكريًا في غزة

وقال عضو قيادة الجبهة الداخلية الفلسطينية الملقب بـ"أبو محمد": إن "الحدث آمن تمامًا، وسعت كتائب القسام لتنظيمه لتعريف الجمهور بالسلاح الذي يرمز إلى المقاومة، وهو جزء مما تمتلكه حماس في ترسانتها العسكرية".

وأوضح أن "الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة ليست كلها من الإنتاج المحلي"، لكنه أكد أن معظمها أنتج من قبل مهندسي كتائب القسام.

وأشار أبو محمد إلى أن "المواطن يعتقد أن مثل هذا النشاط يعزز انتماءه للمقاومة، ويساهم في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الجماهير الفلسطينية، وخاصة بين جيل الشباب".

وأعرب عن ارتياحه لمشاركة النساء وعائلات بأكملها في الحدث، ورغبتهم في التقاط الصور مع ترسانة المقاومة العسكرية، مؤكدًا أن ذلك "يثبت أن الناس يتجمعون حول المقاومة لحماية الشرف والأرض وطريق تحرير فلسطين".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية