حماس تقيم معرضًا عسكريًا في غزة
نظمت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، معرضًا عسكريًا، تضمن بنادق وأسلحة قنص وصواريخ وطائرات مسيرة.
ويهدف المعرض العسكري، الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى، إلى استعراض الحركة لقوتها العسكرية أمام سكان القطاع، كما يأتي ضمن ما تسميه حماس بـ"صناعة القسام"، بالإشارة إلى كتائب القسام، التي تكتسب ثقة واسعة في غزة.
وحضر المعرض حشد كبير من الجمهور، أغلبه من عائلات القطاع، التي فُتح المجال أمام رجالها ونسائها وأطفالها للتقاط الصور بجانب الأسلحة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقدمت حماس خلال معرضها العسكري مجموعة متنوعة من الصواريخ وقاذفات محلية الصنع وطائرات "شهاب" بدون طيار وقاذفات قنابل يدوية وصواريخ "كورنيت" روسية الصنع مضادة للدبابات.
وقالت إن "كتائب القسام حرصت على تنويع زوايا التصوير ضمن عرضها العسكري، فيما ساعد مقاتلو حماس من الألوية الداعمة الحشود في التقاط صور لهم برفقة الأسلحة المتنوعة".
وقال عضو قيادة الجبهة الداخلية الفلسطينية الملقب بـ"أبو محمد": إن "الحدث آمن تمامًا، وسعت كتائب القسام لتنظيمه لتعريف الجمهور بالسلاح الذي يرمز إلى المقاومة، وهو جزء مما تمتلكه حماس في ترسانتها العسكرية".
وأوضح أن "الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة ليست كلها من الإنتاج المحلي"، لكنه أكد أن معظمها أنتج من قبل مهندسي كتائب القسام.
وأشار أبو محمد إلى أن "المواطن يعتقد أن مثل هذا النشاط يعزز انتماءه للمقاومة، ويساهم في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الجماهير الفلسطينية، وخاصة بين جيل الشباب".
وأعرب عن ارتياحه لمشاركة النساء وعائلات بأكملها في الحدث، ورغبتهم في التقاط الصور مع ترسانة المقاومة العسكرية، مؤكدًا أن ذلك "يثبت أن الناس يتجمعون حول المقاومة لحماية الشرف والأرض وطريق تحرير فلسطين".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية