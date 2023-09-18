"إيقاف العلاج" عن جواهر الكويتية مع سوء حالتها الصحية
أعلنت عائلة الفنانة جواهر الكويتية عبر حسابها في "سناب شات" عن تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنه "تم إيقاف العلاج عنها".
وأكدت العائلة في منشور مقتضب أنه "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية"، لافتين إلى أنها "تحت رحمة الله".
وناشدت "الدعاء لجواهر في ظل هذه الظروف الصعبة".
وتتلقى الفنانة جواهر الكويتية العلاج في العاصمة لندن، إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية شهدت تدهورًا قبل أشهر، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.
وفي لقاء سابق مع الإعلامية مي العيدان، صرَّحت جواهر بأنها عرفت أنها مصابة بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية؛ ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد.
وقالت حينذاك إنها خضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.