"إيقاف العلاج" عن جواهر الكويتية مع سوء حالتها الصحية

وتتلقى الفنانة جواهر الكويتية العلاج في العاصمة لندن، إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية شهدت تدهورًا قبل أشهر، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.

وفي لقاء سابق مع الإعلامية مي العيدان، صرَّحت جواهر بأنها عرفت أنها مصابة بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية؛ ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد.

وقالت حينذاك إنها خضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.