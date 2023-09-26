هكذا صعدت مصممة الأزياء ذات الأصول اليمنية كازنا أسكر للعالمية
تطمح مصممة الأزياء البريطانية، صاحبة الأصول اليمنية، كازنا أسكر، للوصول بتصاميمها التي تمزج بين الملابس الرياضية والإسلامية للعالمية.
تشارك "أسكر" في أسبوع الموضة في لندن. وتقول إنها عثرت على إلهامها في الموضة من عائلتها.
تضيف لقناة "بي بي سي" البريطانية: "كنت أرى جدتي ترتدي حجابًا وعباءة تقليديين، بينما كان ابن عمي يجلس بجانبها مرتديًا بدلة رياضية".
ظهرت الفتاة، البالغة من العمر 26 عامًا والمولودة في شيفيلد، للمرة الأولى في أسبوع الموضة في لندن، حيث عرضت ملابسها في عرض أزياء شاهده الصحفيون والعائلة وعشاق الموضة.
أرادت كازنا أن تضفي نكهة مسقط رأسها على تصاميمها. وتقول: "كل الملابس الموجودة على عارضات الأزياء هي ما أراه في مجتمعي، مزيج من اللباس الثقافي التقليدي مع ملابس الشارع."
تم تقديم الشاي والبسكويت اليمني التقليدي للجمهور، كما تناول فيلم وثائقي من إخراج مستقل قصة نضال كازنا للوصول إلى طموحها.
ويستعرض الفيلم، تعرّض المصممة ذات الأصول اليمنية، للتمييز العنصري، قبل أن تتمكن من إثبات وجودها في أسبوع الموضة.
تؤكد المصممة الشابة أن عرض أعمالها في مثل هذا الحدث المرموق كان بمثابة "لحظة كبيرة"، حيث سلط الضوء على عملها وتراثها.
كما ركزت كازنا اهتمامها على التنوع في صناعة الأزياء، وهو أمر تقول إنها بحاجة إلى تحسينه.
ووجد تقرير لمجلس الأزياء البريطاني لعام 2022 أن صناعة الموضة لا تزال تحت سيطرة الرجال والقادة البيض، وأن "صناعة الأزياء لا تعطي الأولوية للتنوع والشمول بشكل مناسب".
عائق آخر هو المال. على الرغم من أن كازنا أحدثت تأثيرًا في أسبوع الموضة في لندن هذا العام، إلا أنها تشعر أنه من الصعب اقتحام الموضة دون علاقات أو الكثير من الدعم المالي.
تقتحم المصممة الشابة كذلك، عالم أزياء الشارع المحتشمة، وهي منطقة متنامية من الموضة تجذب اهتمام شركات مثل Nike ببطء.
لكن الكثيرين في المجتمع المسلم يشعرون أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه، كما تقول، مع محدودية الخيارات المتاحة في "هاي ستريت". وهي حريصة على الاستمرار في إحداث فرق في تصاميمها.
وتعلق كازنا على ذلك: "إن القتال بداخلي يأتي من تراثي اليمن، لقد ناضل والداي من أجل كل ما لديهما الآن. وهذا الجانب المتمرد مني يظهر بأسلوبي".