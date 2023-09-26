هكذا صعدت مصممة الأزياء ذات الأصول اليمنية كازنا أسكر للعالمية

تطمح مصممة الأزياء البريطانية، صاحبة الأصول اليمنية، كازنا أسكر، للوصول بتصاميمها التي تمزج بين الملابس الرياضية والإسلامية للعالمية.

تشارك "أسكر" في أسبوع الموضة في لندن. وتقول إنها عثرت على إلهامها في الموضة من عائلتها.

تضيف لقناة "بي بي سي" البريطانية: "كنت أرى جدتي ترتدي حجابًا وعباءة تقليديين، بينما كان ابن عمي يجلس بجانبها مرتديًا بدلة رياضية".

ظهرت الفتاة، البالغة من العمر 26 عامًا والمولودة في شيفيلد، للمرة الأولى في أسبوع الموضة في لندن، حيث عرضت ملابسها في عرض أزياء شاهده الصحفيون والعائلة وعشاق الموضة.