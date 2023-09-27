شاهد اللحظات الأولى لاندلاع حريق قاعة نينوى في العراق
وثَّقت مجموعة مقاطع مصورة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، اليوم الأربعاء، اللحظة الأولى للحريق المأساوي الذي اندلع في قاعة "الهيثم" للأفراح بمحافظة نينوى العراقية.
ويظهر في الفيديو، اللحظات الأخيرة للعروسين وهما يرقصان معًا، قبل أن يتم إشعال ألعاب نارية حولهما، إلا أن السقف، غير المهيأ وفق إجراءات الأمن والسلامة، ما لبث أن التقط الشرارة، قبل أن تلتهمه النيران.
وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات نينوى أنه تم توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل العشرات.
واستنفرت شركات الأدوية والمشافي من أجل توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين جراء الحريق، وسط دعوات للتبرع بالدم من جانب المواطنين.
وأضاف المسؤول الأمني أنه "جار ضبط مالك قاعة الحمدانية بعد فراره إلى إقليم كردستان".
وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن التقرير الطبي أثبت وفاة 93 شخصًا حتى الآن، وأكثر من 100 مصاب، يرقد منهم 69 شخصًا في المستشفيات.