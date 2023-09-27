شاهد اللحظات الأولى لاندلاع حريق قاعة نينوى في العراق

وثَّقت مجموعة مقاطع مصورة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، اليوم الأربعاء، اللحظة الأولى للحريق المأساوي الذي اندلع في قاعة "الهيثم" للأفراح بمحافظة نينوى العراقية.

ويظهر في الفيديو، اللحظات الأخيرة للعروسين وهما يرقصان معًا، قبل أن يتم إشعال ألعاب نارية حولهما، إلا أن السقف، غير المهيأ وفق إجراءات الأمن والسلامة، ما لبث أن التقط الشرارة، قبل أن تلتهمه النيران.