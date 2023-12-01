ولادة 3 أشبال من الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
شهدت حديقة حيوانات فنزويلية ولادة 3 أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر، هي الأولى في البلاد لهذا النوع الذي لا تتعدّى أعداده المنتشرة في الطبيعة 10 حيوانات وموجودة في جنوب أفريقيا، بلدها الأصلي.
ووُلدت الأشبال، بين 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، لأسدين أبيضين أُحضرا إلى فنزويلا، في أيار/مايو 2022، من حديقة حيوانات في جمهورية التشيك، في إطار برنامج يرمي إلى جعل هذا النوع يتكاثر.
وقال مدير حديقة حيوانات لاس ديليسياس في ماراكاي وسط فنزويلا أنتوني دي بينيديكتيس، في مؤتمر صحافي، "إنّ هذه الأشبال هي أوّل أسود بيضاء تولد في فنزويلا، وهي عبارة عن ذكرين وأنثى".
وأُبعدت الأشبال عن أمّها لتحسين فرص بقائها على قيد الحياة.
والأسد الأبيض ليس نوعًا ولا فصيلة، ويعود لونه إلى جينات وراثية متنحية.
وتشير المنظمة إلى أنّ الأسود البيضاء لا تبرز في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض لأنّها غير مصنفة علمياً على أنها متميزة عن بانثيرا ليو، وهو نوع مُصنّف ضمن "الأنواع المعرض للانقراض" في لائحة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
وتتطلب الأشبال الثلاثة اهتمامًا مستمرًا، إذ ينبغي توفير حليب مدعّم لها على مدار الساعات الأربع والعشرين.