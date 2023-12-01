ولادة 3 أشبال من الأسد الأبيض النادر في فنزويلا

شهدت حديقة حيوانات فنزويلية ولادة 3 أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر، هي الأولى في البلاد لهذا النوع الذي لا تتعدّى أعداده المنتشرة في الطبيعة 10 حيوانات وموجودة في جنوب أفريقيا، بلدها الأصلي.

ووُلدت الأشبال، بين 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، لأسدين أبيضين أُحضرا إلى فنزويلا، في أيار/مايو 2022، من حديقة حيوانات في جمهورية التشيك، في إطار برنامج يرمي إلى جعل هذا النوع يتكاثر.