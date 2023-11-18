7 قتلى في زلزال الفلبين

قتل 7 أشخاص في الزلزال القوي الذي ضرب جنوب الفلبين، أمس الجمعة، على ما أظهرت حصيلة جديدة، السبت، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودَين اثنين جراء انزلاق تربة.

وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 6,7 درجة، وضرب جزيرة مينداناو جنوب البلاد، بعد ظهر الجمعة، إلى انهيار جزء من سقف مركز تجاري في مدينة جنرال سانتوس.

وأدى انهيار سقف المركز التجاري إلى مقتل امرأة وإصابة 19 آخرين بجروح، على ما قال المسؤول في الشرطة المحلية آري نويل كاردوس.

وذكرت السلطات، الجمعة، أن زوجين قتلا في انهيار جدار أسمنتي عليهما في المدينة نفسها، حيث عولج نحو ثلاثين طالبا أيضا بسبب مشكلات تنفسية.

وقتل شخص آخر في انهيار منشأة فولاذية في مدينة غلان في ولاية سارانغاني.

وفي بلدة تقع على مسافة أربع ساعات عن غلان، تبحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض عن شخصين مفقودين من عائلة واحدة.

وأوضح العنصر في فريق الإغاثة دانيال نوكوس أنّ "مسؤول البلدة قال لنا إن امرأة وطفلها عالقان بين الأنقاض".

وأشارت هيئة إدارة الكوارث في مانيلا إلى مقتل شخص ثان في غلان وآخر في مالاباتان المجاورة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي ولاية دافاو أوكسيدنتال المجاورة، قُتل رجل مسن بسقوط صخرة من على تلة قرب منزله، على ما أفاد الشرطي باتريك لورينتي.